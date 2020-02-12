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Capital Sigorta, En Başarılı Acentelere Ödüllerini Verdi

Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermeye başlayalı 6 yıl olmasına rağmen, 2019 yılı sonu itibarıyla sektör prim üretimi sıralamasında 4’üncü büyük Sigorta Şirketi konumuna gelen Capital Sigorta, Genel Müdürlük binasında yaptığı bir davetle, 2019 yılı içerisinde en fazla prim üreten acentelerine plaket vererek teşekkürlerini iletti.

Capital Sigorta, En Başarılı Acentelere Ödüllerini Verdi

Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermeye başlayalı 6 yıl olmasına rağmen, 2019 yılı sonu itibarıyla sektör prim üretimi sıralamasında 4’üncü büyük Sigorta Şirketi konumuna gelen Capital Sigorta, Genel Müdürlük binasında yaptığı bir davetle, 2019 yılı içerisinde en fazla prim üreten acentelerine plaket vererek teşekkürlerini iletti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:53
Capital Sigorta, En Başarılı Acentelere Ödüllerini Verdi

Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermeye başlayalı 6 yıl olmasına rağmen, 2019 yılı sonu itibarıyla sektör prim üretimi sıralamasında 4’üncü büyük Sigorta Şirketi konumuna gelen Capital Sigorta, Genel Müdürlük binasında yaptığı bir davetle, 2019 yılı içerisinde en fazla prim üreten acentelerine plaket vererek teşekkürlerini iletti. Capital Sigorta için 2019 yılında en fazla prim üreten birinci acente Tünap Sanayi Ticaret ve Ltd. Şirketi, ikinci acente Blue Sky Insurance Agency Ltd. ve üçüncü acente Ali Uluçaylı olarak açıklandı.

Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un da bizzat bulunduğu davete, Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu, Pazarlama sorumlusu Ömer Telek ev sahipliği yaptı. Davete Tünap Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Hakan Nazif, Blue Sky Insurance Agency Ltd. adına Hasan Örek ve Hüseyin Uğursöz, Ali Uluçaylı sigorta acentesi adına Ali Uluçaylı katıldı.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun toplantıda yaptığı konuşmasında; acentelerin en önemli iş ortakları olduğunu, 2019 yılında güzel ve verimli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini, bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin en büyük arzularından biri olduğunu belirterek sigorta acentelerine teşekkür etti. Capital Sigorta’nın yenilikçi hizmet anlayışı ile sigorta piyasasındaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, dinamik ve istikrarlı yapısı ile, kişi ve kurumların ihtiyaçlarına uygun çözümler bularak, öncelikli müşteri memnuniyeti hedefi ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tekin Arhun, Capital Sigorta olarak amaçlarının her zaman en iyiyi sunabilmek; kalite anlayışınıdan, güvenilirlikten ve kurum kimliğiniden ödün vermeden çalışmalarını kalıcı kılmak olduğunu belirtti. Faliyet gösterdikleri tüm alanlarda en yukarı çıkabilmek amacıyla “hedef büyük, koşmak gerek” parolası ile hareket ettiklerini belirten Arhun, bu hedefe acentelerle birlikte yürüyeceklerine olan inancının altını çizdi.

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Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu ise, 2019 yılını değerlendirerek “acentelerimiz sayesinde başarılı bir yılı geride bıraktık. Şirketimiz 2018 yılında prim üretimi sıralamasında 8 ’inci sırada yeralırken, 2019 yılında 4’üncü sıraya yükseldik.” dedi. 2018 yılında sektörün ilk üç şirketi ile arasında 10 milyon TL’lik bir prim üretimi farkının olduğunu söyleyen Yorucu, 2019 yılı sonuna gelindiğinde hem sektör sıralamasında 4’üncü sıraya yükseldiklerini hem de en yakın rakiple aralarındaki prim üretiminin 1 Milyon’dan daha az bir farka geldiğini belirtti.

Kutlu Yorucu, 2019 yılı Capital Sigorta için başta hasar yönetimi olmak üzere iş modellerimizi yenilediğimiz, iş süreçlerini teknoloji önderliğinde iyileştirerek geliştirdiğimiz ve bu gelişimi ürün ve hizmetlerimize taşıdığımız bir yıl oldu diyerek, 2020 yılında da karlı biçimde pazar payımızı geliştirme hedefimiz tüm çalışmalarımıza yön verecektir ifadelerini kullandı. Hedeflerinin sigortacılık sektöründe lider olmak olduğunu ifade eden Kutlu Yorucu, bunu acentelerle birlikte başarabileceklerine vurgu yaptı ve 2019 yılında yapmış oldukları katkılardan dolayı tüm acentelere teşekkür etti.

Capital Sigorta 2019 yılı en fazla prim üreten acente sıralamasında birinci gelen Tünap Sanayi Ticaret ve Ltd. Şirketi direktörü Hakan Nazif; Capital Sigorta’ya göstermiş olduğu bu ince davranıştan dolayı teşekkür ederek “Capital Sigorta ailesine katıldığımız günden bugüne samimi, yapıcı, güven dolu, dinamik bir ekip ile takım çalışması içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Kendi geliştirdikleri bir yazılım sayesinde, teknik konularda yaşanan zaman kayıplarını en aza indirdiklerini ve enerjilerinin büyük kısmını üretime ayırdıklarını belirtti.

Prim üretiminde ikinci sırada yeralan Blue Sky Insurance Agency Ltd. yetkilisi Hüseyin Uğursöz ise; Capital Sigorta ile İlişkimizin temelini acentesinin daima yanında, uzman kadroları ile hizmet veren bir şirket olması olarak belirtti. En çok önem verdikleri konuların başında verilen sözlerin her zaman yerine getiriliyor olması olarak ifade eden Uğursöz, Capital Sigorta’yla çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek, önümüzdeki dönemlerde işlerini ve projelerini birlikte daha iyi noktalara taşıma isteğini dile getirdi.

Üçüncü sırada yeralan Ali Uluçaylı Sigorta Şirketi adına sözalan Ali Uluçaylı ise Capital Sigorta yetkililerine düzenledikleri bu ödül buluşması için teşekkür ederek, sektöre gönül vermiş insanların sinerjisiyle birarada olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Capital Sigorta ile birlikte büyümekte kararlı olduklarını söyleyen Ali Uluçaylı, 2019 yılında sergiledikleri performansı 2020’de de sürdürmekte azimli olduklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Capital SigortaBaşarı ödülleri
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