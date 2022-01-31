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Brent petrolün varili 89 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,48 dolardan işlem görüyor.

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:09
Brent petrolün varili 89 dolar seviyesinde

Cuma günü 91,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 89,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,84 dolardan alıcı buldu.

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Cuma günü varil başına 91,70 dolarla, fiyatlar Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 89,57 ile 89,64 dolar aralığı direnç, 89,40 ile 89,30 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

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