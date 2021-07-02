banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

Brent petrolün varili 75,78 dolar

Dün 76,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 75,78 dolardan işlem gördü

02 Temmuz 2021 Cuma 11:58
Brent petrolün varili 75,78 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 75,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin perşembe günü yapacağı toplantıyı ertelemesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Grubun ağustos ile aralık ayları arasında petrol üretimini her ay günlük 400 bin varil artırması beklenirken, üretim politikasına yönelik piyasalarda oluşan belirsizlik fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

banner341
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, 31. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) ve 18. Bakanlar Toplantısı'na bugün devam edecek.

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19'un "delta" varyantının yayılımının hızlanması yeni bir dalgaya yol açabileceği endişelerini artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,89 ile 76,09 dolar aralığının direnç, 75,69 ile 75,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Altın fiyatlarında kritik gün!
Altın fiyatlarında kritik gün!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Çanlar Borsa İstanbul için çalıyor...
Çanlar Borsa İstanbul için çalıyor...
Altın fiyatları yeni aya yükselişle başladı
Altın fiyatları yeni aya yükselişle başladı
Petrol fiyatları yükselişte
Petrol fiyatları yükselişte
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar imalat sanayi PMI verilerine odaklandı
Küresel piyasalar imalat sanayi PMI verilerine odaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim