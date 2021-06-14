banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Taşyapı cebini doldursun bizimkiler de taş yesin!
Taşyapı cebini doldursun bizimkiler de...
Medya nereye koşuyor?
Medya nereye koşuyor?
Aşılama tatilde ama test organizasyonu şahane!
Aşılama tatilde ama test organizasyonu...
banner376

Brent petrolün varili 73,09 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,09 dolardan işlem görüyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:10
Brent petrolün varili 73,09 dolar
banner337

Cuma günü 73,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 73,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,27 dolardan alıcı buldu.

banner341
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması sonucu seyahat kısıtlamalarının kalkması ve petrol talebine ilişkin iyimser görünüm fiyatlardaki etkisini sürdürüyor. Kuzey Amerika ile Avrupa'nın büyük bölümünde araç trafiğinin yoğunlaşması ve uçuşların artmasıyla jet yakıtı tüketimindeki yükseliş de fiyatlar üzerinde olumlu etki yarattı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) geçen hafta yayımlanan haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebinde yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin olumlu açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü ivmesini destekledi. Rapora göre, haziranda petrol talebi geçen aya oranla günlük 2,5 milyon varil, geçen yıla göre ise günlük 7,4 milyon varil artış gösterecek. Küresel petrol talebi ise bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacak. Talep, gelecek yıl sonunda ise Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönecek ve bu yıla göre günlük 3,1 milyon varil artacak.

Öte yandan, ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının geçen yılın nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye gelmesi de fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 365'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 166 arttı. Brent petrolde teknik olarak 73,10 ile 73,23 dolar aralığının direnç, 72,97 ile 72,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
S-400 beklentisi: Nato Zirvesi öncesi TL değer kazanıyor
S-400 beklentisi: Nato Zirvesi öncesi TL değer kazanıyor
Altın fiyatları kritik sınırın altına geriledi
Altın fiyatları kritik sınırın altına geriledi
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
ABD enflasyonu ve FED'in sabır taşı
ABD enflasyonu ve FED'in sabır taşı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatlarında 'benzin' endişesi
Petrol fiyatlarında 'benzin' endişesi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim