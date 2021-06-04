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Brent petrolün varili 71,35 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,35 dolardan işlem görüyor.

04 Haziran 2021 Cuma 09:30
Brent petrolün varili 71,35 dolar
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Dün 71,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 71,35 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,89 dolardan alıcı buldu.

Ekonomik toparlanma ile yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın talep görünümüne olumlu yansımasıyla yükselen petrol fiyatlarında, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yüksek seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların oluşturduğu olumsuz algı nedeniyle kısmi düşüşler yaşanıyor.

Piyasalarda, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında petrol arzını geçeceği tahminleri güçlenirken, bunda temel olarak dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'in yanı sıra Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki talep artışının etkili olması bekleniyor.

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Hindistan ve Brezilya'da yüksek seyreden vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra birçok ülkede yavaş ilerleyen aşılama çalışmaları talep görünümüne gölge düşürerek fiyatları baskılamaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı resmi petrol stok verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 100 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 2 milyon 114 bin varil azalacağı yönünde.

Ülkenin benzin stoklarında ise 1 milyon 500 bin varil artış yaşandı.

Brent petrolde teknik olarak 71,49 ile 71,85 dolar aralığının direnç, 71,13 ile 70,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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