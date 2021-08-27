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Brent petrolün varili 71,28 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,28 dolardan işlem görüyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 10:38
Brent petrolün varili 71,28 dolar

Dün 70,22 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 71,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,64 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta yüzde 9'a yakın düşüş kaydeden petrol fiyatları hafta başından bu yana yüzde 9'a yakın yükseldi.

Şubat ayından bu yana gerçekleşen en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçen söz konusu artışta, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantından kaynaklanan vakaların büyük ölçüde kontrol altına alınmış olması ve ülkede son iki aydır düşen petrol talebinin yeniden toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

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Petrol fiyatları Meksika Körfezi'ne yaklaşması öngörülen İda tropik fırtınası nedeniyle buradaki deniz üstü petrol platformlarında üretime ara veriliyor olmasıyla da destekleniyor.

Bölgede faaliyet gösteren BP, Shell, Chevron ve BHP gibi şirketler, işçileri petrol üretim platformlarından hava yoluyla uzaklaştırmaya başladı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın dolar endeksine muhtemel etkilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 71,50 ile 71,83 dolar aralığının direnç, 70,86 ile 70,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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