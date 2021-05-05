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Brent petrolün varili 69,37 dolar

Dün 69,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69.28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.12 artışla 69.37 dolardan işlem gördü

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:48
Brent petrolün varili 69,37 dolar
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 69,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 688 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşecek. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 191 bin varil azalacağı yönündeydi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmesi kararı ve Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran kişilere AB ülkelerindeki mevcut seyahat kısıtlamalarının kaldırılması önerisi de petrol talebine yönelik iyimser beklentilere katkı sağlayarak fiyatların yükselişini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artışın ise petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam vaka sayısının 20 milyonu aştığı ülkede son 24 saatte 382 bin 315 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetti.

Brent petrolde teknik olarak 69,62 ile 69,91 dolar aralığının direnç, 69,33 ile 69,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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