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Brent petrolün varili 68,43 dolar

Dün 68,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 68,43 dolardan işlem gördü.

25 Mayıs 2021 Salı 12:06
Brent petrolün varili 68,43 dolar
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 68,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,06 dolardan alıcı buldu.

İran ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakereleri petrol fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan'da başlayan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin bu hafta da sürmesi bekleniyor.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamasına tepki göstererek, ABD Başkanı Joe Biden'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mirasını terk etmesini istedi.

Zarif, Trump'ın hayata geçirdiği yaptırımların kaldırılmasının bir pazarlık aracı değil hukuki ve ahlaki zorunluluk olduğunu belirtti.

Pazar günü ABC kanalında katıldığı programda İran'ın nükleer anlaşma konusunda tutumunu eleştiren Blinken, ABD'nin bu konuda öncelikli amacının nükleer anlaşma koşullarına dönülmesiyle İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesi olduğunu dile getirmiş ve böylece İran'ın bölgedeki "terör unsurlarını desteklemesinin de" önüne geçebileceklerini ileri sürmüştü.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının gerilemesinin ardından kısıtlamaların kademeli kaldırılmasına karşın, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'ın da aralarında bulunduğu Asya bölgesinde yüksek seyreden vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkilemesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,52 ile 68,72 dolar aralığının direnç, 68,34 ile 68,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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