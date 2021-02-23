Brent petrolün varili 65 doların üstünde

Dün 65,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 65,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,48 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 66 ile 67,27 dolar aralığı direnç, 64,73 ile 63,46 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

Fiyatların yükselişinde, geçen hafta dondurucu soğukların ham petrol arzını sekteye uğratmasının ardından dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Teksas eyaletinde tam kapasite üretime geçişin zaman alacağı ve üretimde düşüş beklentisi etkili oldu.

Donmuş borular ve elektrik kesintilerinin toparlanmayı yavaşlatması nedeniyle ABD'de üretiminin eski haline dönmesinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.