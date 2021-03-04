banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
Liyakat anlayışınız bu mu sizin?
İki devletlilikten geri adım yok
İki devletlilikten geri adım yok
PCR testleri mahkemelik oldu!
PCR testleri mahkemelik oldu!
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
İkisi bir arada (aşı+KIB-TEK)
banner376

Brent petrolün varili 64 doların üstünde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,54 dolardan işlem görüyor.

04 Mart 2021 Perşembe 09:45
Brent petrolün varili 64 doların üstünde
banner337
banner351

Dün 64,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 64,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,66 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, bugün video konferans yöntemiyle bir araya gelerek nisan ayından itibaren uygulayacakları üretim kesintisi miktarını belirleyecek.

ABD'de petrol stoklarında artış rekor seviyede

banner341
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta beklentinin aksine rekor seviyede artış kaydedildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 21,6 milyon varille 1982 yılından bu yana ki en büyük artış gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, ABD'nin benzin stokları ise aynı dönemde 13,6 milyon azalışla en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 64,67 ile 64,95 dolar aralığı direnç, 64,39 ile 64,11 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Altın fiyatları 3 Mart 2021
Altın fiyatları 3 Mart 2021
Enflasyon beklentileri aşabilir; TL baskı altında
Enflasyon beklentileri aşabilir; TL baskı altında
Brent petrolün varili 62 doların üzerinde
Brent petrolün varili 62 doların üzerinde
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Endeksler Avrupa ve Asya-Pasifik'te artıda
Endeksler Avrupa ve Asya-Pasifik'te artıda
Altın: Saha kenarında ısınıyor. Teknik direktör ile göz göze
Altın: Saha kenarında ısınıyor. Teknik direktör ile göz göze
Petrol fiyatları geriledi
Petrol fiyatları geriledi
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor
Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim