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Brent petrolün varili 62 doların üzerinde

Bugün küresel piyasalarda brent petrolün varili, 62,91 dolardan alıcı buldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 10:47
Brent petrolün varili 62 doların üzerinde
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Salı günü 64,13 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı, 62,70 dolar seviyesinde günü kapattı.

Bugün saat 09.22 sıralarında kapanışa kıyasla yüzde 0,33 artış kaydeden brent petrolün varili, 62,91 dolardan alıcı buldu.

Yine aynı sıralarda Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili ise 59,91 dolardan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı çalışmalarından gelen iyi haberler, petrol talebinde toparlanma beklentilerini artırarak fiyatların yükselişinde etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün gerçekleştirdiği bir konuşmada mayıs ayı sonuna kadar ellerinde her ABD’liye yetecek kadar aşı olacağını duyurdu.

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Petrol Fiyatlarına OPEC Etkisi Petrol piyasaları, yarın gerçekleşecek OPEC toplantısına odaklandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, nisan ayından itibaren uygulanacak kesinti miktarını belirleyeceği toplantıda, üretimi ne kadar artıracağına dair belirsizlik fiyatlardaki yükselişe set koyan bir etken oldu.

Petrol piyasalarında, Suudi Arabistan’ın gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik üretim kesintisinden vazgeçeceği tahmin edilirken, grubun toplam üretim miktarına yönelik farklı artış beklentileri ortaya çıktı.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD’nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7,4 milyon varille beklentinin tersine artış kaydedildi.

Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 1,9 milyon varil azalacağı yönünde olmuştu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Teknik açıdan ise brent petrolde, 63,18 ile 63,72 dolar aralığının direnç, 62,64 ile 62,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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