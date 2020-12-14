banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
467.743
DOLAR
7.8509
STERLİN
10.5045
EURO
9.5345
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Brent petrolün varili 50,50 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 50,50 dolardan işlem görüyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 10:17
Brent petrolün varili 50,50 dolar
banner337
banner351

Cuma günü 50,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 49,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 50,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarında yaşanan gelişmelerin hızlı ekonomik toparlanma ve petrol talebinde normale dönüş beklentilerine yol açması etkili oldu.

ABD'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) onay almasının ardından, dün dağıtıma çıkan aşının bu hafta içi uygulanmaya başlanması bekleniyor. Mart ayı sonuna kadar 4 milyon dozun üzerinde aşı alması öngörülen Kanada'da ise 30 bin dozluk ilk parti aşı sevkiyatı tamamlandı.

banner341
Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle olduğu açıklanan patlama da arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü yükselişini destekledi. Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 kişilik mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi. Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde ise petrol boru hattındaki çatlak yangına yol açtı. Petrol borusundaki çatlağın büyük olduğu ve onarım işlemlerinin birkaç sürebileceği kaydedildi.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı da 5-11 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet, doğal gaz kulesi sayısı ise 4 adet arttı. Söz konusu artışla, petrol ve doğal gaz kulesi sayısında ocak ayından bu yana yaşanan en büyük yükseliş görüldü. ABD'deki petrol üretiminin toparlanması da, petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlayan bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 50,53 ile 50,70 dolar aralığının direnç, 50,04 ile 49,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Asya borsaları geriledi
Asya borsaları geriledi
15 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
15 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
Brent petrolün varili 50,02 dolar
Brent petrolün varili 50,02 dolar
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsaları karışık seyretti
14 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
14 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
Günün piyasa ve döviz analizi
Günün piyasa ve döviz analizi
11 Aralık 2020 altın fiyatları
11 Aralık 2020 altın fiyatları
Küresel piyasalar yön arayışında
Küresel piyasalar yön arayışında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim