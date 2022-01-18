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Brent petrolün varil fiyatı 2014’ten bu yana en yüksek seviyede

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,78 dolardan işlem görüyor.

18 Ocak 2022 Salı 08:30
Brent petrolün varil fiyatı 2014’ten bu yana en yüksek seviyede

Dün 86,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 artışla 87,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87,87 dolarla 29 Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Husilerin dün BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise saldırılara yanıt olarak, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırılarına başladıklarını duyurdu. Söz konusu gelişmeler, bölgede tırmanan gerginliğin yanı sıra petrol arzına ilişkin endişeleri de tetikledi.

Öte yandan, piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,98 ile 88,37 dolar aralığının direnç, 87,59 ile 87,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 18.01.2022 10:18
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