Brent petrolün fiyatı artıyor

Dün 54,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 54,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 54,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,11 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de yaşanan toplumsal olayların da etkisiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Brent petrolde teknik olarak 54,76 ile 54,92 dolar aralığı direnç, 54,60 ile 54,44 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.