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Brent petrolün fiyatı artıyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,22 dolardan işlem görüyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:45
Brent petrolün fiyatı artıyor
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Dün 56,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,58 dolar seviyesinde tamamladı.

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Brent petrolün varili bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 57,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,75 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 57,33 ile 57,45 dolar aralığı direnç, 57,21 ile 57,09 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

Petrol fiyatları, COVID-19 aşı çalışmalarındaki olumlu hava sayesinde salgın öncesi seviyelere dönüş sinyali veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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