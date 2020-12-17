Brent petrolde 9 ayın rekoruna doğru: 51 doları geçti

Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 51,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,39 dolardan alıcı buldu.

Marttaki seviyeye yaklaştı

Böylelikle, 3 Mart'ta varili 51,86 dolardan işlem gören Brent petrolün varili, son 9 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması önemli rol oynadı.

Öte yandan, aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 51,72 ile 51,78 dolar aralığı direnç, 51,55 ile 51,44 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilek.