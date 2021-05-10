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Brent petrol fiyatları uçuşa geçti!

Dünya siber saldırının etkisi ile petrol fiyatlarında dalgalanma yaşıyor. ABD'de boru hattı işleten firmaya yapılan siber saldırı sonrası Brent petrolün varili 69 doları aştı. Dünya akaryakıt piyasasında zam bekleniyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:29
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti!
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ABD'de boru hattı işleten şirkete yapılan siber saldırının ardından petrol fiyatları yüzde 1'den fazla yükseldi ve gösterge Brent ham petrolünün varil fiyatı 69 doları, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 65 doları aştı.

ABD yönetimi, Petrol boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'ın saldırıyı atlatması için şirkete destek olduğunu açıkladı. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, önceliklerinin boru hattının tamir edilmesi olduğunu belirterek Colonial'ın faaliyetlerini en kısa zamanda tekrar başlatmasını sağlayıp daha ciddi enerji tedarikaksaklıklarının önüne geçilmesi için Washington'un çalıştığını açıkladı.

Raimondo, "Şu anda herkesin görev başına çağrıldığı bir durum var. Şirketle, eyaletle ve yerel yetkililerle beraber çalışarak şirketin mümkün olan en kısa sürede normal faaliyetlerine geri dönebilmesini ve tedarikte daha fazla aksaklık yaşanmamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.  

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Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.79 artışla 69.22 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.79 artışla 65.31 dolar,

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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