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Brent ham petrol fiyatları Delta varyantının etkisiyle geriledi

Brent ham petrol fiyatları, Delta varyantının yayılmasının seyahat talebini azaltacağı endişeleriyle 70 doların altına inerek yüzde 2 oranında azalma gösterdi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:14
Brent ham petrol fiyatları Delta varyantının etkisiyle geriledi

Global piyasalarda petrol fiyatları, doların güçlenmesiyle ve Çin başta olmak üzere Asya'da salgına karşı getirilen yeni önlemlerin dünya genelinde yakıt talebindeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine dair endişelerle yüzde 2 geriledi.

BRENT PETROL 69,29 DOLARA GERİLEDİ

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Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, geçen haftanın tamamında yüzde 6 gerileyerek dört haftanın en büyük haftalık kaybını vermesinin ardından bugün yüzde 2 düşüşle 69,29 dolara geriledi.

9 AYIN EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞÜ

ABD hafif ham petrolü, geçen hafta yüzde 7 düşerek 9 ayın en sert haftalık düşüşünü kaydettikten sonra bugün yüzde 1,9 gerileyerek 66.96 dolarda seyretti.

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Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolPetrol Fiyatları
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