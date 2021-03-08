banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 19 yeni vaka
Kapat

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 artışla 1.549,62 puandan başladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:43
Borsa haftaya yükselişle başladı
banner337
banner351

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.549,62 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile turizm oldu.

banner341
Geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,80 yükseliş kaydetti. Hafta içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.550 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,26’lık artışla 1.541,98 puandan günü tamamladı.

Analistler, Suudi Arabistan'da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 1,5 yükselişle 70,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bugün Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek
Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar Powell sonrası negatif seyrediyor
Küresel piyasalar Powell sonrası negatif seyrediyor
Çarşı karışıyor. USDTRY kulvar değiştirmek üzere!
Çarşı karışıyor. USDTRY kulvar değiştirmek üzere!
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
4 Mart 2021 güncel altın fiyatları
4 Mart 2021 güncel altın fiyatları
Enflasyon içeride TCMB’yi, dışarıda FED’i zorluyor. USDTRY dikkat!
Enflasyon içeride TCMB’yi, dışarıda FED’i zorluyor. USDTRY dikkat!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim