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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,39 artışla 1.491,88 puandan başladı.

01 Mart 2021 Pazartesi 11:45
Borsa haftaya yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,49 puan ve yüzde 1,39 değer kazanarak 1.491,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile kimya, petrol, plastik oldu.

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Azalan küresel risk iştahı ile geçen hafta genelinde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, haftalık bazda yüzde 5,70 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece son 17 haftanın en hızlı düşüşünü kaydetti. Endeks, cuma günü yüzde 1,13'lük azalışla 1.471,39 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde GSYH ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini, 1.520 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 4. çeyrekte yüzde 7, 2020 yılının tamamında ise yüzde 2,2 artmasını bekliyor.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 11:48
Anahtar Kelimeler:
BIST 100Borsa İstanbul
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