banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş dünyası tefecilere teslim!
İş dünyası tefecilere teslim!
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi kandırmış !
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi...
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi atlatılabiliyor muymuş?
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi...
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
banner376

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,82 artışla 1.551,12 puandan başladı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:06
Borsa haftaya yükselişle başladı
banner337
banner351

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,68 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 1.551,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile turizm oldu.

banner341
Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kaybıyla 1.538,44 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, Asya borsalarının, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması sonrası alıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satışları, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve ocak ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesini gördü
Petrol fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesini gördü
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyona karşı yeni koruma aracı: Bitcoin
Enflasyona karşı yeni koruma aracı: Bitcoin
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Petrol ralliye ara verdi
Petrol ralliye ara verdi
Küresel piyasalarda yatay seyir
Küresel piyasalarda yatay seyir
Vizyonda: Ayşe Teyze’nin TL ile aşkı
Vizyonda: Ayşe Teyze’nin TL ile aşkı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
12 Şubat 2021 güncel altın fiyatları
12 Şubat 2021 güncel altın fiyatları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim