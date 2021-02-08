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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,85 artışla 1.540,22 puandan başladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:35
Borsa haftaya yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,04 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.540,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile spor oldu.

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Cuma günü, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 1.527,17 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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