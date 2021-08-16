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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 artışla 1.451,33 puandan başladı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:06
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,69 puan ve yüzde 0,25 artarak 1.451,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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BIST 100 endeksi, geçen hafta açıklanan pozitif sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmemesinin ardından üst üste 3'üncü haftasını da yükselişle tamamladı. Haftalık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydeden endeks, 1.447,64 puandan kapandı.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarında satış baskısı yarattığını, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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