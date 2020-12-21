banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de...
KKTC ve UBP’de yeni dönem
KKTC ve UBP’de yeni dönem
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı poz…
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı...
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 8'i yerel 19 yeni vaka
Kapat

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 azalışla 1.393,79 puandan başladı..

21 Aralık 2020 Pazartesi 10:30
Borsa haftaya düşüşle başladı
banner337
banner351

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,53 puan ve yüzde 1,03 değer kaybederek 1.393,79 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 1,18 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile ulaştırma oldu.

banner341
Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,64 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.408,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak yükseliş trendini üst üste 7. haftaya, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.410,32 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin yeni haftanın açılışında, başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının da gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, veri takviminde ise yarın ABD'de açıklanacak büyüme verisinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
BIST 100Borsa İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti
Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti
Küresel piyasalarda mutasyon endişesi
Küresel piyasalarda mutasyon endişesi
Brent petrolün varili 50,82 dolar
Brent petrolün varili 50,82 dolar
Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsaları karışık seyretti
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
18 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
18 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
Brent petrolün varili 51,36 dolar
Brent petrolün varili 51,36 dolar
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim