Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,35 puan ve yüzde 0,16 artarak 1.450,87 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 1.448,52 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün saat 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi, küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.