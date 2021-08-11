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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.438,92 puandan başladı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:09
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,46 puan ve yüzde 0,10 artarak 1.438,92 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

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BIST 100 endeksi dün güne düşüşle başlamasının ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,34 artışla 1.437,46 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, haziranda yüzde 5,4 artış kaydeden verinin temmuzda yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun tapering takvimini öne çekerek "şahin" tutumu destekleyebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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