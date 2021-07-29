banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,72 artışla 1.370,52 puandan başladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 10:24
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,77 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 1,370,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,09 artışla 1.360,75 puandan tamamladı.

banner341
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların "beklentilerden daha güvercin" olarak nitelendirildiğini, varlık alımlarının azaltılması yönündeki yönlendirmenin ötelenme ihtimalinin artmasının piyasaları desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Günün adı Çin, gecenin adı ise FED
Günün adı Çin, gecenin adı ise FED
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bitcoin’de yılın en uzun soluklu yükselişi
Bitcoin’de yılın en uzun soluklu yükselişi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Piyasalar Fed'e odaklandı
Piyasalar Fed'e odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları
Dışarıda gündem delta ve aşısızların dalgası; içeride ise Maraş "sürprizi"
Dışarıda gündem delta ve aşısızların dalgası; içeride ise Maraş "sürprizi"
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol dünkü düşüş sonrası yükselişe geçti
Petrol dünkü düşüş sonrası yükselişe geçti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim