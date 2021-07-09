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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 1.374,44 puandan başladı.

09 Temmuz 2021 Cuma 10:31
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 1,46 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.374,44 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kaybederek günü 1.372,98 puandan tamamladı.

Analistler, önceki gün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu anımsatarak, bu belirsizliklere Kovid-19 salgını endişelerinin de eklenmesi ile piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile Fed'in para politikası raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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