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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 1.394,72 puandan başladı.

06 Temmuz 2021 Salı 11:46
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 2,08 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.394,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,25 ile ticaret oldu.

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BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 1,16 değer artışla 1.392,64 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını belirterek, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin de dikkati çektiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ISM imalat dışı PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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