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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 1.405,26 puandan başladı..

24 Haziran 2021 Perşembe 10:38
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.405,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,23 ile gıda içecek oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü de yüzde 0,53 azalışla 1.402,35 puandan tamamladı.

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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın altındaki kapanışlarda 1.370 puanın destek, 1.420 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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