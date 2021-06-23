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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 1.415,44 puandan başladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:08
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,59 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 1.415,44 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile spor oldu.

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BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,81 artışla 1.409,85 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı konusunda verdiği mesajların güvercin algılandığını ve pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ile Fed Boston Başkanı Eric Rosengren'in yapacağı açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın destek konumuna geldiğini, 1.422 puanın aşılması halinde ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.430 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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