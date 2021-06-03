banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
Lafla peynir gemisi yürür mü ki?
Lafla peynir gemisi yürür mü...
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
banner376

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.434,72 puandan başladı.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:11
Borsa güne yükselişle başladı
banner337

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,99 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.434,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,14 ile sigorta oldu.

banner341
BIST 100 endeksi, dün 1.418 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve günü de yüzde 0,09 değer kaybıyla 1.430,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun, yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin: Fırtına öncesi sessizlik
Bitcoin: Fırtına öncesi sessizlik
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
Küresel piyasalarda gündem Fed'in alımları
Küresel piyasalarda gündem Fed'in alımları
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Piyasa ve döviz analizi 2 Haziran 2021 Çarşamba
Piyasa ve döviz analizi 2 Haziran 2021 Çarşamba
Petrol Fiyatları – (2.06.2021)
Petrol Fiyatları – (2.06.2021)
Altın fiyatları hareketlendi: Gram altında rekora 2 lira kaldı...
Altın fiyatları hareketlendi: Gram altında rekora 2 lira kaldı...
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim