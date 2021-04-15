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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 1.412,43 puandan başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:03
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,24 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,78 ile spor oldu.

Dün özellikle banka hisselerinde tepki alımlarının güçlenmesi ile yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,24 değer kazanarak 1.409,19 puandan tamamladı.

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Analistler, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve dolar kurunun gerilemesini 4'üncü güne taşımasının yurt içinde pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine dair sözle yönlendirmesinin de risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ve karar metnindeki olası değişikliklerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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