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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.551,30 puandan başladı.

10 Mart 2021 Çarşamba 10:20
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,15 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.551,30 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı.

Analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,60 seviyesinden yüzde 1,52'ye kadar gerilemesinin küresel ölçekte pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edileceği beklentilerinin de risk iştahını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de enflasyon ve 10 yıllık tahvil ihalesinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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