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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 artışla 1.538,80 puandan başladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 10:41
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,98 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 1.538,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,53 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile spor oldu.

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Dün 1.510-1.540 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.528,82 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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