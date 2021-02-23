banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ne seçimi Allah aşkına!
Ne seçimi Allah aşkına!
Özersay neden laboratuvar ve testlere odaklandı?
Özersay neden laboratuvar ve testlere...
Kurultay şart oldu!
Kurultay şart oldu!
Kendinize gelin efendiler!
Kendinize gelin efendiler!
banner376

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.558,03 puandan başladı.

23 Şubat 2021 Salı 10:14
Borsa güne yükselişle başladı
banner337
banner391

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,42 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.558,03 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile elektrik oldu.

banner341
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 1.550,61 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Türk Lirası faizin ‘dayanılmaz’ hafifliği
Türk Lirası faizin ‘dayanılmaz’ hafifliği
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumunu bekliyor
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumunu bekliyor
Brent petrolün varili 65 doların üstünde
Brent petrolün varili 65 doların üstünde
Döviz kurları
Döviz kurları
Petrol fiyatları yeniden yükselişte
Petrol fiyatları yeniden yükselişte
1 Bitcoin > 1 kg Altın
1 Bitcoin > 1 kg Altın
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin destek paketi ve Powell'ın sunumuna odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin destek paketi ve Powell'ın sunumuna odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim