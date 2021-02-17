Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,67 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.550,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,78 ile turizm oldu.

Dün, 1.575 seviyelerinden gelen satış baskısıyla 1.522'ye kadar BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 1.542,82 puandan tamamladı.