banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP’de bitmeyen kavga!
YDP’de bitmeyen kavga!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret etmeli
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret...
Ekmek yapmak için un gerekir
Ekmek yapmak için un gerekir
banner376
Flaş Haber
Kar yağdı
Kapat

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 artışla 1.550,49 puandan başladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:53
Borsa güne yükselişle başladı
banner337
banner351

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,67 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.550,49 puana çıktı.

banner341
Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,78 ile turizm oldu.

Dün, 1.575 seviyelerinden gelen satış baskısıyla 1.522'ye kadar BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 1.542,82 puandan tamamladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varili 63 doların üstünde
Brent petrolün varili 63 doların üstünde
Döviz kurları
Döviz kurları
İyileşme ‘iyimserliği’ arttıkça, piyasalar dolardan koşar adım ‘uzaklaşıyor’
İyileşme ‘iyimserliği’ arttıkça, piyasalar dolardan koşar adım ‘uzaklaşıyor’
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varili 63,56 dolar
Brent petrolün varili 63,56 dolar
Döviz kurları
Döviz kurları
Petrol fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesini gördü
Petrol fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesini gördü
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim