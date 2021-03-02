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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 1.526,36 puandan başladı.

02 Mart 2021 Salı 11:13
Borsa güne yatay başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,09 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 1.526,36 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 azalırken, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile madencilik oldu.

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Dün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü. Verinin ardından güçlenen alımlarla önceki kapanışa göre yüzde 3,81 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1,527,45 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanması, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisindeki toparlanma ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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