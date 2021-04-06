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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.442,88 puandan başladı

06 Nisan 2021 Salı 15:48
Borsa güne yatay başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,82 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 1.442,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,7 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile madencilik oldu.

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BIST 100 endeksi, dün ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin fiyatlanmasıyla yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç, 1.410 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 15:51
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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