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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.465,28 puandan başladı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:21
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,61 puan ve yüzde 0,04 azalarak 1.465,28 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,09 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile iletişim oldu.

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BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,45 artışla 1.465,89 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesi ve son açıklanan makroekonomik veriler nedeniyle destekleyici para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisinin küresel ölçekte risk iştahını artırdığını belirterek, ekonomideki toparlanmaya ilişkin soru işaretlerinin ise fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmanın piyasaların odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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