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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.439,62 puandan başladı..

20 Ağustos 2021 Cuma 10:18
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,24 puan ve yüzde 0,02 azalarak 1.439,62 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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BIST 100 endeksi, dün küresel risk iştahındaki zayıflama ve dolardaki güçlenmenin etkisi ile satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.439,86 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından doların diğer para birimleri karşısında güçlendiğini ve küresel risk iştahının azaldığını ifade etti.

Yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol haritasına dair yönlendirmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğuna işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın altında kalınması durumunda ise 1.410 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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