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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 azalışla 1.383,25 puandan başladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 11:06
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açıışta, önceki kapanışa göre 8,38 puan ve yüzde 0,60 değer kaybederek 1.383,25 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,44 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,12 ile iletişim oldu.

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BIST 100 endeksi, dün Türk lirası varlıkların pozitif ayrışması ile yüzde 2,27 değer kazanarak günü 1.391,64 puandan tamamladı.

Analistler, genişlemeci para politikalarının devam edeceğine ilişkin beklentilerle dün pozitif seyreden yurt içi piyasaların, bugün artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına yönelik endişeler ve Asya borsalarındaki yüzde 1'i aşan düşüşlerin etkisiyle güne negatif başladığını söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın destek, 1.400 ve 1.420 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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