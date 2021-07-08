Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,84 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 1.387,74 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,22 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.390,58 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.