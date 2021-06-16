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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.441,36 puandan başladı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:22
Borsa güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,19 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.441,36 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,72 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,72 ile holding ve yatırım oldu.

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BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,80 değer kaybıyla 1.442,56 puandan tamamladı.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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