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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.451,06 puandan başladı.

15 Haziran 2021 Salı 10:57
Borsa güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 1.451,06 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,66 ile iletişim oldu.

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BIST 100 endeksi, dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,45 değer kaybederek 1.454,25 puandan tamamladı.

Analistler, dünkü NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk algısını kısmen yükselttiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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