Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,66 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 1.404,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,24 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisselerinde devam eden alımlara karşın, diğer hisselerin yükselişe katılamamasıyla günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.407,76 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gelmesinin küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin ise bölgesel bazda ayrışmalara neden olduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.