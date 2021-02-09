“Bitcoin’de bu fiyatları bir daha bulamazsınız.” Max Keiser, Tesla’dan sonraki büyük alıcıyı açıkladı!

Tesla’nın Bitcoin alması uzun bir süre daha kripto para severlerin gündeminde olmaya devam edecek. Büyük bir kurumsal kitlenin Bitcoin ve kripto paralara giriş yapacağına ilişkin beklenti oluşturan bu haber, ardından bazı söylentileri de getirdi.

İlk olarak bazı analistler Tesla’nın ardından Bitcoin ve kripto para sektörüne Apple’ın girmesi gerektiğine ilişkin iştah kabartan raporlar yayınladılar.

Herkes sonraki büyük Bitcoin alıcısının kim olacağını tahmin etmeye çalışırken Heisenberg Capital’in kurucusu ve sunucu Max Keiser’den bir isim geldi.

Keiser, bugün twiterdan yaptığı paylaşımda bir sonraki büyük Bitcoin alıcısının teknoloji şirketi Oracle olacağını ifade etti.

1977’de kurulan ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle, Fortune 500 listesinde gelire göre sıralamada 82. sırada yer alan büyük bir şirket.

Oracle’ın CEO’su Larry Ellison’ın Elon Musk’la da bir geçmişi var. 2018 yılında Tesla yönetim kuruluna katılan Ellison, Tesla’dan 3 milyon hisse almış ve Musk’tan sonraki en büyük hissedar olmuştu.

Keiser haberinin kaynağını açıklamaktan kaçınsa da Ellison’un Bitcoin’e yönelmesinin beklenen bir durum olduğuna işaret ediyor.

“Micheal Saylor ve Elon Musk gibi başına buyruk CEO’ların bilim ve mühendislik ile ilgili güçlü geçmişleri var. Bunların Bitcoin’e yönelmesi bir noktada bekleniyordu.

Bitcoin yetenekli kurumsal çevreler tarafından her zaman çekici olmuştur. Bu ilerleme ile bu fiyatları bir daha göremeyeceğiz. Bir gün Ford bilançosuna BTC’yi eklediğinde fiyat bundan 40 kat daha yüksek olacak.”

*Yatırım Tavsiyesi Değildir.