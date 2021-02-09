banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kime inanacağız şaşırdık artık!
Kime inanacağız şaşırdık artık!
İş dünyası iyi bir sınav veremiyor
İş dünyası iyi bir sınav...
Neyse ki dibe vurmadan yükselmek olmazmış
Neyse ki dibe vurmadan yükselmek...
Cephede gerçekten kaç doktor var?
Cephede gerçekten kaç doktor var?
banner376
Flaş Haber
Gönyeli'de ceset bulundu
Kapat

“Bitcoin’de bu fiyatları bir daha bulamazsınız.” Max Keiser, Tesla’dan sonraki büyük alıcıyı açıkladı!

09 Şubat 2021 Salı 20:19
“Bitcoin’de bu fiyatları bir daha bulamazsınız.” Max Keiser, Tesla’dan sonraki büyük alıcıyı açıkladı!
banner337
banner391

Tesla’nın Bitcoin alması uzun bir süre daha kripto para severlerin gündeminde olmaya devam edecek. Büyük bir kurumsal kitlenin Bitcoin ve kripto paralara giriş yapacağına ilişkin beklenti oluşturan bu haber, ardından bazı söylentileri de getirdi.

İlk olarak bazı analistler Tesla’nın ardından Bitcoin ve kripto para sektörüne Apple’ın girmesi gerektiğine ilişkin iştah kabartan raporlar yayınladılar.

Herkes sonraki büyük Bitcoin alıcısının kim olacağını tahmin etmeye çalışırken Heisenberg Capital’in kurucusu ve sunucu Max Keiser’den bir isim geldi.

Keiser, bugün twiterdan yaptığı paylaşımda bir sonraki büyük Bitcoin alıcısının teknoloji şirketi Oracle olacağını ifade etti.

banner341

1977’de kurulan ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle, Fortune 500 listesinde gelire göre sıralamada 82. sırada yer alan büyük bir şirket.

Oracle’ın CEO’su Larry Ellison’ın Elon Musk’la da bir geçmişi var. 2018 yılında Tesla yönetim kuruluna katılan Ellison, Tesla’dan 3 milyon hisse almış ve Musk’tan sonraki en büyük hissedar olmuştu.

Keiser haberinin kaynağını açıklamaktan kaçınsa da Ellison’un Bitcoin’e yönelmesinin beklenen bir durum olduğuna işaret ediyor.

“Micheal Saylor ve Elon Musk gibi başına buyruk CEO’ların bilim ve mühendislik ile ilgili güçlü geçmişleri var. Bunların Bitcoin’e yönelmesi bir noktada bekleniyordu.

Bitcoin yetenekli kurumsal çevreler tarafından her zaman çekici olmuştur. Bu ilerleme ile bu fiyatları bir daha göremeyeceğiz. Bir gün Ford bilançosuna BTC’yi eklediğinde fiyat bundan 40 kat daha yüksek olacak.”

*Yatırım Tavsiyesi Değildir.

banner360
Son Güncelleme: 09.02.2021 21:59
Anahtar Kelimeler:
TeslaMax KeiserBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin kükredi: Tesla ödeme aracı olarak kullanacak
Bitcoin kükredi: Tesla ödeme aracı olarak kullanacak
Brent petrolün varili 61.18 dolar
Brent petrolün varili 61.18 dolar
9 Şubat 2021 güncel altın fiyatları
9 Şubat 2021 güncel altın fiyatları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrini koruyor
Küresel piyasalar pozitif seyrini koruyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Brent petrolün varili 59,79 dolar
Brent petrolün varili 59,79 dolar
ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükseliyor; piyasalar görmezden geliyor
ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükseliyor; piyasalar görmezden geliyor
Altın fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi
Altın fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim