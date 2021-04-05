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Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Mart ortasında 61 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin 52 bin dolara kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçerek 58 bin doların üstüne çıktı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:37
Bitcoin yeniden yükselişe geçti
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Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mart ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden 52,000 dolara kadar indikten sonra toparlandığı 60,000 dolarda gelen kar satışlarıyla 58,000 dolara döndü. Bitcoin’in 60,000 doların üzerini gördüğü 1 Nisan’da 1.99 trilyon dolara tırmanan toplam piyasa hacmi de yeni haftaya 1.93 trilyon dolarda başladı.

Son 24 saat içinde 57,967.28 ve 58,913.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 artışla 58,147.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 4.74 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 86.54 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 2,051.22 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 20.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 236.82 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.14 artışla 347.57 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 29.29 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 53.77 milyar dolara yükseldi.

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Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 1.0 trilyon 934 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,111 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,635 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.1’ini Bitcoin, yüzde 12.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 150 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

“CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’yi terk etmenin ve onu bir alternatifle değiştirmenin Amerika Birleşik Devletleri’nde ’acil durum planları’ sorulduğunda ’kesinlikle’ çözümün bir parçası olabileceğini söyledi.

“Bankacılık devi JPMorgan, toplam özel sektör altın yatırımını karşılaması durumunda Bitcoin’in uzun vadede 130,000 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. JPMorgan, Bitcoin’in azalan oynaklığı nedeniyle kurumsal firmaların Bitconi benimsemesinde de bir artış olacağı ön görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
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