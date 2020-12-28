Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Bir dönem 20 bin dolar bandını test eden Bitcoin uzun bir süredir kırdığı rekorlar ile değil önlenemez düşüşü ile gündemdeydi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, iki yıldan uzun sürenin ardından yeniden aynı seviyeyi görmüştü.

CNN International’da yer alan habere göre, son dönemde yaşadığı yükselişle tekrar dikkatleri üzerine çeken Bitcoin, 28 bin dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

BİTCOİN NEDİR?

3 ocak 2009’da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin pek çok kişinin merceğinde.

Bitcoin’e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta.

BİTCOİN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.

BİTCOİN İŞLEMLERİNDE NASIL KORUMA SAĞLANIR?

Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack’lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

2FA için ya SMS desteği ya da Google’ınuygulaması Authenticator’ı kullanabilirsiniz. Google’ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor. Google’ın söz konusu uygulaması hem App Store’da hem de Google Play’de ücretsiz olarak yer alıyor.

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır.

Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere “madenci” denilmektedir.

Bitcoin mining’i kendi kuracağınız bir sistem ile yapabilirsiniz. Ancak son dönemde oldukça popülerleşen bir başka Bitcoin madenciği yöntemi ise hali hazırda büyük yatırımlar yapan platformlara yatırım yaparak kardan pay almak.