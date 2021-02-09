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Bitcoin kükredi: Tesla ödeme aracı olarak kullanacak

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

09 Şubat 2021 Salı 10:43
Bitcoin kükredi: Tesla ödeme aracı olarak kullanacak
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  • Küresel mali piyasalar haftanın ilk iş gününe sakin ve iyimser bir görünüm ile başladı. Önemli bir verinin olmadığı dünkü günde, sakin bir şekilde gün bitmeye adayken, beklenmeyen bir gelişme, piyasaların seyrini değiştirdi.
  • Tesla CEO’su Musk’ın, günledir sosyal medya üzerinden piyasaları neden etkilemeye çalıştığının cevabını arıyoruz. Bir gün profiline Dogecoin, bir gün Bitcoin yazan, hatta Reddit hareketine destek vererek GameStop hisselerinde volatiliteye neden olan Musk'ın niyeti dün nihayet belli oldu.
  • Reuters haberine göre, Tesla’nın yakın gelecekte Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanmaya hazırlandıklarını ve bu bağlamda 1 ay kadar önce 1,5 milyar dolarlık alım yaptıklarını belirtti.
  • Kafaları kurcalayan sorular var: Araçlar Bitcoin ile satılacaksa, neden Bitcoin alınır ki? İkincisi ise, önce alıp sonra açıklama yapmak da manipülasyonun ta kendisi!
  • Tesla haberleri ardından son 12 saatte Bitcoin’in fiyatı 37 bin dolardan 47 bin dolara yükselerek %26 değer kazandı. Bitcoin ile ilgili günlerdir teknik bir formasyonun oluşmaya başladığını ve 55 bin dolar seviyesini hedeflediğimiz yazsak da, gelişmelerin ışık hızında olduğunu itiraf etmem gerekiyor.
  • Dahası, RBC Capital Market raporunda, Tesla’dan sonra Apple’ın da Bitcoin alma yönünde olduğuna rastlıyoruz. Kripto paralara olan inancımız ve yaşanan değişimin gerisinde kalınmaması gerektiğine yönelik uyarılarımızı, okurlarımız geçen sene raporlarımızdan hatırlayacaklardır!
  • Zaten bir cüzdan uygulamasına sahip olan Apple'ın da bu yolda ilerlemesi, ABD'yi kripto varlıklarında küresel bir lider haline getirecektir. Böyle bir durumda, ‘onu’ yasaklamak da mantıklı olmayacaktır!
  • Bitcoin’in güne damgasını vurduğu bir ortamda, doların da değer kaybettiğine şahit olduk. Son haftalarda sert satışlara sahne olan değerli metaller, ABD tahvil faizlerinin yüksek seyrine rağmen, kayıplarını telafi etmeye başladı. 
  • Bu bağlamda, altının ons fiyatı yeniden 1,840 dolara yükseldi. Aşağıda, 1,765 yukarıda ise 1,865 seviyeleri oyun alanının çizglerini oluşturuyor. 1,865 seviyesinin prangalarından kurtulursa, daha da yukarıları konuşabileceğiz. USDTRY’nin aşağı yönlü seyrinin, altının yukarı yönlü seyrinden daha hızlı olacağını beklediğimizden, gram altın ile ilgili tonumuz pek de iyimser değil.
  • Endüstriyel bir maden olan ve yılın flaş yatırım aracı olarak gördüğümüz gümüşte ise, asıl hareketin, 30 dolar seviyesinin aşılması sonrasında başlayacağını ve Bitcoin’den sonra gümüşün de ‘zincilerini kırmasını’ bekliyoruz. Sonrası ’gel aşka kanalım seninle.’
  • Türk mali piyasaları dün göreceli iyimser bir seyir izledi. Küresel ölçekte artan gıda fiyatları ve son 1 yılın zirvesine (60 dolar) yükselen Brent cinsi petrolün varil fiyatı, TCMB’nin tüm gayretlerine rağmen, enflasyonla savaşında elini zorlayacağı beklentisi ile, sabah saatlerinde 7,03 seviyesine kadar gerileyen USDTRY kuru, günü 7,07 seviyesinde bitirdi.
  • USDTRY kuru açısından, senenin ilk raporunda, dolar zayıflığının 2021’de de ana tema olacağını, faiz avantajı ve değişen ekonomi takımının gücünü arkasına alan USDTRY kurunun sırası ile 7,24 ve devamonda 6,85 seviyelerini hedeflediğimizi yazdığımız tüm okurlarımız biliyor. Bu görüşümüzün halen daha arkasında duruyoruz (bakınız grafik).
  • BİST100 endeksi ise dün günü %0,5 yukarıda tamamladı. Yabancı çıkışlarının (belki kar satışları) son 2 haftadır devam ettiğini paylaşmıştık. Demek ki, yükselişin devam etmesi için taze para girişine istek duyuluyor. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi ise 285 puan seviyesinde seyretmeye dün de devam etti (son 1 senenin en iyisi).
  • Yeni gün başlangıcında, dolar endeksinde geçen hafta başlayan yükselişin sekteye uğradığını, hatta doların değer kaybettiğini görüyoruz. EURUSD paritesi 1,1950 seviyesinden sekerek bu sabah 1,2080 seviyesine toparlarken, GBPUSD paritesi 1,38’in kıyısına kadar yükselerek Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyeye geldi. Sterlin adım adım 1,43’e yürüyor.
  • Yukarıda da değindiğimiz üzere, petrol fiyatlarının 60 doları aşması ve ABD ekonomisinin sağlığı açısından en önemli veri olarak kabul edilen istihdam raporunun hayal kırıklığı yaratması ardından kuvvetlenen $1,9 trilyon dolar büyüklüğünde mali teşvik paketi görüşmeleri, enflasyon heyecanını sıcak tutarak emtia fiyatlarını yukarı itmeye bu sabah da devam ediyor.
  • Haber akışında, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü yapacağı 'millete sesleniş' konuşmasında “birçok güzellikler” açıklayacağı çıkışı dikkat çekti. Öte yandan, Almanya Başbakanı Merkel ile de görüşen Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi hususu ele alarak yılın ilk yarısında AB-Türkiye Zirvesi yapılması konusunun altını çizdi.
  • Sabah saatlerine Asya borsalarında yükseliş bayrakları dalgalanmaya devam ederken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise yatay bir seyir görüyoruz. Veri takviminde ise önemli bir veri göremedik.



Ø  USDTRY

Teknik manada, 7,03 seviyesinin geçilmesi ile (3 numara), aşağıda 6,85 seviyesinin hedef sahasına gireceğini düşünüyoruz. 6,85 seviyesi, Ağustos 2018 kur şoku sonrası kaydedilen en düşük seviyeye olan 5,13 ile, Kasım 2020 zirvesi olan 8,58'in %50 düzeltme bölgesi.

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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
BitcoinPiyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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